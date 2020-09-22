فيديو .. لجنة كورونا : الفيروس فى مصر هايخلص على خير وتجربتنا ستدرس

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "كورونا فى مصر هايخلص على خير وبعد كده التجربة ستدرس، وأسرة العناية المركزة فى المستشفيات متوافرة ويارب ما نحتاج لها".
وأوضحت أن كل دول العالم تتسابق لإنتاج لقاح لعلاج كورونا، لافتة إلى تجارب اللقاحات أصعب من تجارب الأدوية.
وأكدت أنه تم ملاحظة متلازمة ما بعد كورونا والتى يتعرض لها بعض المتعافين من كورونا، والتى تعنى الشعور ببعض الأعراض مثل آلام فى الصدر واضطرابات فى المزاج النفسى ونوبات من الاسهال وصداع.
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