كلاب تميم هاشتاج يتصدر تويتر ومغردون: موتوا بغيظكم بنحب بلدنا ورئيسنا

تصدر هاشتاج «كلاب تميم» موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى، وذلك بعد فشل دعوات تظاهر المقاول الهارب محمد علي لإسقاط الدولة وإعادة عقارب الساعة للخلف.

وكانت التعليقات كالتالي:

‏لن تنالو من الشعب المصري مهما فعلتم، فأنتم احقر ما انجبت الدنيا ‎#كلاب_تميم

‏‎#كلاب_تميم

والله الكلب اوفي منهم ..حرام تظلمو الكلب

‏‎#كلاب_تميم

الكلاب تعوي و القافلة تسير

‏‎#كلاب_تميم

والله لو عملتوا ايه احنا فهمنا ألعابكوا وقذارتكوا سواء الخرفان او دميم ابن بانانا العمشه

‏لن تهزم امه قائدها السيسي⁦ حبيب المصريين????????⁩????‎#كلاب_تميم

‏كلاب تعوى وتنبخ لصالح من يدفع أكثر

ولكن نباحكم يطربنا ‎#كلاب_تميم

‏هى دى عينه من كلاب تميم

وكله من ده إلى يفكر يتجرأ تانى على

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مصر كان زمان????????‎#كلاب_تميم

‏‎#كلاب_تميم‎#مصر كبيره عليكم ي كلاب تميم

أوسخ ما أنجبت البشريه كلاب تميم ف قطر بنت موزه ????????????????????????????????????

‏‎#كلاب_تميم

زبالة البشر ، يبيعوا أهاليهم بالدولار ، لعنة الله عليهم جميعا ، لو جدعان بجد تعالوا هنا ...

تحيا مصر

‏اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ شعبها يارب ❤️‎#كلاب_تميم

‏‎#كلاب_تميم

اقذر فيلم سينمائي للمخرج تميم وموزه وانتاجه والممثلين حسب ورودهم بإذن الله علي نار جهنم

‏‎#كلاب_تميم .. قناة الحظيرة يوميًا تروج الأكاذيب ضد مصر لأنها تنفذ مخطط إسرائيلي بمحاولة نشر الفوضى في الشأن الداخلي المصري .. الشعب المصري هزم هذه المؤامرات من قبل ومستمر في تسديد الضربات القاضية لأجهزة المخابرات المعادية لمصر .. ملحوظة : حتى الكلاب لديها صفة الوفاء والإخلاص

‏كل دول العالم اللي فيها قمع وقتل متظاهرين عادي بالنسبة لقناة الخنزيرة لكن عند مصر يخصص لها قنوات وإعلاميين خونة وبتخصص لها مليارات لهدم مصر ‎#كلاب_تميم

‏يا ‎#كلاب_تميم

موتوا بغيظكم بنحب بلدنا ورئيسنا

وغصب عنكم ‎#تحيا_مصر