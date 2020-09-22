بث مباشر .. كلمة السيسى أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة بالولايات المتحدة الأمريكية.



يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقعد الجلسة افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا.

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