عاجل.. السيسى : إطفاء الحرب فى سوريا واليمن بات أمرا ملحا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته مساء اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ75، إن الحل السياسى الشامل للأزمة السورية، بات أمرا ملحا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة.





كما شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب. وواصل الرئيس السيسى حديثه، عن اليمن، قائلا: "وبالمنطق نفسه، فلقد آن الأوان لوقفة حاسمة تنهى الأزمة فى اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة فى مضيق باب المندب".

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