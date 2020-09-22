صور.. المصريين الأحرار بالسويس مهنئا طلاب الثانوية: أنتم عماد الوطن

نظمت لجنة التعليم بحزب المصريين الأحرار فى السويس بقيادة مريم أقلاديوس، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لأوائل الثانوية العامة الذين تم تكريمهم فى مقر الحزب الأسبوع الماضى، والتى حاضر فيها الدكتور عبدالهادى النجار الأمين المساعد.





وقال عادل فاضل، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن تكريم الأوائل وورشة العمل يأتى فى إطار توجيهات الدكتورعصام خليل، رئيس الحزب، والاهتمام بأبنائنا طلبة المحافظات وتحفيزًا وتقديرا للأوائل المتميزين ولمجهودهم ولتفوقهم.

ووزع الحزب شهادات اجتياز الدورة للطلاب الأوائل، متمنيًا لهم التوفيق والتفوق الدائم فى حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية، وتوصيتة الطلاب أن يكونوا عمادًا للوطن خادمين له فى كل المواقع. Advertisements شارك فى الورشة عددا من الطلبة المتفوقين، وعددا من هيئة المكتب لأمانة المرأة بقيادة سماح مهدى، كما نظم ورشة العمل.

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