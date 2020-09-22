أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروروة اتخاذ كل ما يلزم لمساعدة الدول لتنفيذ التزامتها وبناء قدراتها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعد المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال والتزام كامل.

وتعقد الامانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقر نيويورك حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر "الفيديو كونفرانس"، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسي: لم يعد مقبولا عدم تفعيل قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.