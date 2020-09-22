السيسي أمام الأمم المتحدة: سنتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة  

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية بات ضروريا، مؤكدًا دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف: أننا سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية"، مؤكدًا أن أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له.

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