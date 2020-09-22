الرئيس السيسى: مصر حريصة على تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة

ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول فيه القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة .

وقال الرئيس السيسى إن الشعب الفلسطينى ما زال يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش فى دولته المستقلة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي أن الحل السياسى الشامل للأزمة السورية بات أمرا ملحا لمنع الحرب المشتعلة وتنفيذ عناصر التسوية السياسية. وتطرق إلى الحديث عن الأزمة الليبية مؤكدا أن الأزمة الليبية لا تنعكس على الداخل الليبي فقط ولكنها تؤثر على دول الجوار، وجدد الدعوة لكل الأطراف الليبية للوصول إلى حل للأزمة وتحقيق الاستقرار.

كما تناول في كلمته الحديث عن الجهد المصري في مفاوضات سد النهضة، قائلا :"أمضينا أكثر من عقد كامل فى مفاوضات حول سد النهضة سعيا منا للتوصل لاتفاق ينظم ماء وتشغيل السد". مؤكدا أن مصر تسعى إلى تجنيب الشعوب ويلات الصراعات.

وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك ، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.