انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس أول أسبوع في فصل الخريف، والذي يبدأ رسمياً من الغد الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، حيث انتهى الصيف بشكل رسمي يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

تفاصيل طقس أول أسبوع في فصل الخريف وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

وبشكل عام حذرت الأرصاد الجوية بيان رسمي لها من فصل الخريف والذي يبدأ 23 سبتمبر وينتهي 20 ديسمبر القادم، وأكدت الهيئة أن الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة وحالة عدم الإستقرار والتي يصاحبها تساقط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وحول حالة طقس أول أسبوع في فصل الخريف بدايةً من الغد الأربعاء وحتى يوم 28 سبتمبر، فهناك حالة من الإستقرار الملحوظ في درجات الحرارة، على مدار الأربع أيام القادمة، وترتفع قليلاً يومي 27 و28 سبتمبر، وذلك وفق التقرير التالي.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، بأنها سوف تصدر تنبؤاتها وتحذيراتها لجميع قطاعات الدولة المصرية بشكل يومي تحسباً لحالة عدم الإستقرار، وذلك وفق البيان السابق.