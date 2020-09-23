انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| السعودية تعلن رسمياً عودة أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والسماح بالصلاة وزيارة الروضة الشريفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم منذ قليل الدكتور محمد صالح وزير الحج والعمرة عن عودة أداء العمرة مرة أخرى بعد إعلاق دام لشهور، وذلك بدايةً من يوم 27 سبتمبر الجاري، كما سيتم السماح بدخول المسجد الحرام بمكة وزيارة قبر النبي والروضة الشريفة.

السعودية تعلن رسمياً عودة أداء العمرة ودخول المسجد الحرام وزيارة الروضة

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن أداء العمرة مرة أخرى سيكون بشكل تدرجي بدءً من التاريخ المذكور مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، واتباع كافة المعايير الصحية.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية واس، فإن عودة أداء العمرة مرة أخرى يأتي من حرص السلطات على خدمة ضيوف الرحمان، مع تسهيل كافة الإجراءات لجميع المسلمين حول العالم للقدوم إلى المملكة بشكل صحي وآمن.

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وأكد وزير الحج والعمرة السعودي أنه سوف يتم تنظيم زوار بين الله والمعتمرين من خلال تطبيق “اعتمرنا”، والذي تم تطويره مؤخراً لتنظيم أوقات المعتمرين لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.