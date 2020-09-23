مطرانية بورسعيد : نشكر السيسى لرعايته أبناء العريش

وجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته واهتمامه بأبناء العريش بالمحافظة وعنايته الشاملة لهم، وإصداره الأوامر للجهات التنفيذية لإزالة كل الصعوبات.





وذكر البيان الصادر، مساء اليوم الثلاثاء، أن المطرانية تثمن الدور الذى قام به عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الذى اهتم وبذل جهدا ملموسا فى العناية بهم وبتوجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية فى تذليل جميع العقابات التى واجهتهم.

وحذر البيان من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، واختتم:"ونؤكد حرصنا على سلامة الوطن والتفافنا جميعا حول الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين".