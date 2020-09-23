انت الان تتابع تفاصيل خبر “مجلس الدولة” فصل نهائي وإنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات والغير لائقين صحياً وبشرطين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر مجلس الدولة والجمعية العمومية للتشريع والفتوى تحت رئاسة السيد المستشار يسري هاشم سليمان فتوى قضائية بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

إنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات والموظفين الغير لائقين صحياً

وانتهت الفتوى القضائية الصادرة اليوم إلى أن الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، وعدم وجود رجاء من شفائهم من الإدمان، واستنفاذ إجازتهم المرضية مع تقرير عدم اللياقة الصحية، يتم إنهاء خدمتهم فوراً.

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وأضاف مجلس الدولة أن تقرير عدم اللياقة صحياً يكون صادراً من المجالس الطبية المختصة، كما يحق للجهة الإدارية مسائلة المتعاطين للمخدرات واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

كمت جاءت فتوى مجلس الدولة بناءً على ما ورد في قانون الخدمة المدنية والمادة 69، والتي نصت على أنه من حالات إنهاء خدمة الموظف العام “عدم لياقته صحياً” بموجب تقرير من المجلس الطبي.