فيديو .. مبروك عطية : غياب الزوج لسنوات طويلة ليس مبررا للخيانة

وقال الشيخ مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه ليس هناك أى مرر للخيانة حتى ولو غاب الزوج لفترة طويلة، وهناك زوجات ألِفن الحياة على غياب أزواجهن لضرورة العمل، ومن لم يتم تربيتها على دين ستخون الزوج حتى فى وجوده".

وأضاف: "سفر الزوج لسنوات طويلة، غير طبيعى، ولكن كم من الناس شرفاء ومحترمون حتى وإن تغيب الرجل أو مات أو لم يأت النصيب أصلا بـ الزواج، أولائك أناس يعصمهم دينهم".

ووجه الشيخ مبروك عطية، نصيحة للرجال استخلصها من حديث نبوى فى صحيح البخارى يفيد بأنه إذا قضى الرجل حاجته من غربته فليعجل بالرجوع إلى أهله، وألا ينتظر حتى يستزيد من المال.

يأتى ذلك على خلفية اتهام زوج لزوجته بخيانته لمدة 11 عاما، وتأكيده أن أبنائه الثلاثة ليسوا من صلبه عبر تحليل الـ دى إن آيه، ولكن من أصلاب عشيقها. فيما نفت الزوجة فى فيديو ما تداوله الزوج، منكرة كل ما نسب إليها.