فيديو .. حسام حسنى : معظم إصابات كورونا بسيطة .. ومناعة المصريين قوية جدا

وأضاف الدكتور حسام حسنى، فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، عبر برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن الإصابات هى حرب بين الفيروس والمناعة، وأن نسبة تمكن الفيروس تختلف من شخص لآخر على حسب مناعته.

وأوضح أن قوة مناعة المصاب، والتوقيت الذى تم اكتشاف الإصابة فيه، من أهم العوامل الأساسية فى التعافى من الفيروس، مؤكدًا أن مناعة المصريين فى منتهى القوة.