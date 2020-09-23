وأوضحوا أن الطقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وحار نهارا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، معتدل ليلا على جنوب سيناء..
وأشاروا إلى أن الطقس يكون مائلا للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، لطيف ليلا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 32 23
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 31 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 24
السلوم 28 22
سيوة 32 20
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 31 24
رفح 31 24
راس سدر 34 26
نخل 33 20
نويبع 36 27
طابا 33 26
كاترين 30 21
الطور 34 27
شرم الشيخ 36 30
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 36 24
سوهاج 37 25
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 43 29
إدفو 43 27
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 39 26
أبورماد 36 27
حلايب 34 27
راس حدربة 35 28
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.