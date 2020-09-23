الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحوا أن الطقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وحار نهارا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، معتدل ليلا على جنوب سيناء..

وأشاروا إلى أن الطقس يكون مائلا للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، لطيف ليلا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 32 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

راس سدر 34 26

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نخل 33 20

نويبع 36 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبورماد 36 27

حلايب 34 27

راس حدربة 35 28