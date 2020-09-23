انت الان تتابع تفاصيل خبر قسط شهري حتى 20 عاماً.. الحكومة تقرر مد فترة السداد لشقق الإسكان الاجتماعي في تلك المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “عاصم الجزار” مد فتر ة سداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان وتسجيل البيانات وسحب كراسات الشروط حتى يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر 2020 لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، والتي طرحتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بعدد من المناطق: ” محافظة القاهرة بمدينة بدر، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وبور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط”.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأضاف الوزير من خلال تصريحات صحفية هامة، أن القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لحجز شقق الإسكان، والتي كان من المقرر غلق باب الحجز عليها أمس الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، مؤكداً أن تعليمات القيادة السياسية أصبحت واضحة لدى الحكومة بعد مبادرة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الأخيرة بتوفير شقة لكل مواطن.

رباط الدخول الوحدات السكنية بالإسكان

ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ” مي عبد الحميد” أنه يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفق بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني التابع للصندوق من خلال الرابط التالي: “http://www.shmff.gov.xn--eg%29-u7g/]www.shmff.gov.eg”، مؤكدة للجميع أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم الغلق الموافق 8 أكتوبر القادم 2020، ويمكنك الشراء من خلال مكاتب البريد المميكة بالمحافظات السابق ذكرها.

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مساحات الشقق وأهم الشروط

وأضافت ” مي” أن مساحات شقق الإسكان تتراوح مساحاتها ما بين 1.3 متر إلى 120 متراً، وأنها ثلاث غرف وصالة وكاملة التشطيب، وأنه سوف يتم تسليمها خلال 36 شهراً:

مقدم الحجز للوحدات السكنية 50 ألف جنيه.

200 جنيه مصروفات تسجيل و لا تُرد ولا تُسترد.

سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع 2.5% من ثمن الوحدة لكل دفعة وتبدأ بعد غلق الإعلان بثلاثة أشهر.

سداد باقي ثمن الوحدة بنظم التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة وفق المبادرة الأخيرة للبنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

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ويمكن للمواطن الذي يريد الحصول عل وحدة سكنية من شقق الإسكان الاستفسار من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي وهى ” 5999 أو 1188 أو 5777″ من أي تليفون محمول، أو الاتصال على الخط الساخن “090071117” من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.