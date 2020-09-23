السفير السعودي لدى القاهرة: علاقة المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة لتخدم...

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر شهدت طفرة غير مسبوقة، انعكست على تكريس أطر التعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا أمتينا العربية والاسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك فى كلمة السفير السعودي لدى القاهرة بمناسبة الذكري الـ 90 للعيد الوطنى السعودى حيث قال: "في ذكرى توحيد أرضنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمدا رسول الله" على يد جلالة الملك المؤسس عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه، لا يفوتني أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها -رحمه الله- وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تناميًا مطردًا وتطورًا ملموسًا وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي ".

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين القاهرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الشعب السعودي وذلك بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واختتم السفير كلمته بأن يديم الله على أوطاننا الغالية أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها، وأن يديم الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن يحفظهم.