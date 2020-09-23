السعودية تعلن إعادة فتح العمرة والزيارة على 3 مراحل هذا العام

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن إعادة العمرة والزيارة لهذا العام 2020 والتى تتم على ثلاث مراحل تدريجياً، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد، وجاءت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على التقرير الذي تم رفعه من وزير الحج والعمرة بعد الاجتماع الأخير لسيادته والذي كان أبرز ما فيه هو مساهمة الشركات والمؤسسات في تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ علي صحة المعتمرين.

إعادة فتح العمرة والزيارة على 3 مراحل هذا العام

السماح إلى 6 آلاف معتمر بأداء مناسك العمرة والزيارة بداية من 17 صفر 1442ه‍ الموافق 4 أكتوبر 2020م.

بأداء مناسك العمرة والزيارة بداية من 17 صفر 1442ه‍ الموافق 4 أكتوبر 2020م. السماح إلى 15 ألف معتمر بأداء مناسك العمرة والزيارة بداية من 1 ربيع الأول 1442ه‍ الموافق 18 أكتوبر 2020م، كما يتم السماح إلى 40 ألف مصلي.

بأداء مناسك العمرة والزيارة بداية من 1 ربيع الأول 1442ه‍ الموافق 18 أكتوبر 2020م، كما يتم السماح إلى 40 ألف مصلي. السماح إلى 6 آلاف معتمر بأداء مناسك العمرة والزيارة بداية من 15 ربيع الاول 1442ه‍ الموافق 1 نوفمبر 2020م، كما يسمح بالصلاة إلى 60 ألف مصلي.

تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات العمرة.

كما افادة وزارة الحج والعمرة على السماح المصليين بأداء مناسك الحج والعمرة من كافة المواطنين والمقيمين داخل وخارج المملكة بأداء مناسك العمرة بنسبة 100% وذلك بعد انتهاء الثلاث مراحل السابقة، كما نوهت الوزارة أن الحجز سيبدأ من خلال تطبيق اعتمرنا، كما شددت الوزارة على كافة المعتمرين بضرورة إتباع الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة وصحة المعتمرين.