غدا.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحى على المستحقين

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها ليوم الأربعاء أن غدا الخميس يبدأ توزيع 17 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الفيوم، بنى سويف، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء" بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الفيوم، شمال سيناء"، و3 أطنان لمحافظات "بنى سويف، القاهرة، الجيزة"، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.





وأوضحت الأوقاف فى بيانها أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه بلغ 762 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الوادى الجديد، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر، مطروح، دمياط، أسوان، السويس، الأقصر، البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها: "التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".

كما أكد عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.