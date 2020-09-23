وزير الإسكان : تنفيذ طبقة سطحية بطريق الروبيكى بتكلفة 13 مليون جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية لطريق الروبيكى، بمدينة العاشر من رمضان، بطول 7 كيلومترات وبعرض 4 حارات، وبتكلفة 13 مليون جنيه.





وأشار الوزير، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، اليوم، إلى أنه تم دفع العمل بأهم مشروعات المرافق بمدينة الشروق، فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء والمصاحب له سقوط أمطار غزيرة وسيول، وهو ما يستوجب سرعة وضرورة التعامل مع تلك المياه.

أضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس: "يعتبر طريق الروبيكى من المحاور المهمة التى تربط طريق الإسماعيلية بطريق السويس والطريق الدائرى الإقليمى، ويعد شريانا حيويا لنقل الخامات ومنتجات المصانع بكل من مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، وربطهما بكافة المحافظات".

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الأعمال بالطريق لخدمة قاطنى المدينة والمناطق الصناعية، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال والتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروعات المرافق التى تم دفع العمل بها، استعدادا لمواجهة السيول، تتضمن مشروعى رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم، وتنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مليمتر، بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة.

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ولفت الغيطى إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم 3 والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36 ألف متر فى اليوم إلى 60 ألف متر باليوم، والمولدات بقدرة ميجا بدلاً من 0.5 ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء بنسبه تتخطى 80% من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة 3، حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول 5.8 كيلومتر، حيث سيساهم المشروعان فى القضاء نهائياً على ظاهرة زيادة التصرفات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وإنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وضعت خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، فقد انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقى الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائى دون تأثر وقت الأمطار والسيول.