برلمانى: حديث السيسى عن سد النهضة بالأمم المتحدة يؤكد التجاوب مع كل الحلول

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص خلال حديثه أمس للاستخدام الأمة المصرية وليس الدولة، لأن الأمة مزيج سياسى وثقافى وينسب إلى الشعوب صاحبة التاريخ و الحضارة.





وأضاف القط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى مصر بأنها الأمة المصرية وتحديدا فى الحديث عن أزمة سد النهضة ليعطى إشارة إلى العالم أن مصر تتعامل مع القضية بمبدأ الحقوق التاريخية والحضارية وأنها تتجاوب مع كل الحلول والمساعى، إلا أنها لن تترك الأمر إلى مالا نهاية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ: "دوت الخليج" أن الدول التى تسمى بالأممية هى صاحبة الحضارة القديمة والتى تشمل شعوبها باختلاف ثقافاتهم وأديانهم وألوانهم بل والأكثر من ذلك يكون لها هويتها الخاصة التى تجمعهم وهى الهوية المصرية التى تحافظ على تجانس وتماسك الشعب ولا تسمح لأى اختراق لصلابة أركانه.

وقال إن كلمة الأمة لا تستطيع أى دولة أن تنسبها لنفسها إلا إذا توافرت فيها شروطها وهى أيضا رسالة سياسية مباشرة أن مصر لن يتسلل إليها أبدا أى تطرف من أى نوع فالأمة أساس وجودها هو الوطن بحدوده الجغرافية والسياسية وجذوره التاريخية، متابعا لذلك شمولية الأمة أنها كل أركان الدولة ولكن يضاف لها الجذور التاريخية والحضارية والإقرار الكامل بقبول كل أنواع التنوع بين أبنائها مع الحفاظ على الأساس هو الهوية والولاء التام للوطن.