نقابة البيطريين تحتفل باليوم العالمى للسعار.. السبت القادم

قال الدكتور الحسينى محمد عوض - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين و مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية- ان لجنة حماية الحيوان والحياة البرية تقيم احتفالية بيوم العالمى لداء الكلب "السعار" بالقاعة الكبري بدار الحكمة يوم السبت ٢٦سبتمبر الجارى، تحت شعار "معا ضد السعار".

اشار عوض إلى أن الاحتفالية تأتى حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام اطباء بيطريين مصر واعضاء مجلس النقابة العامة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة.

اكد ان الاحتفالية تهدف للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين. وذلك بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي وكبري شركات الادوية البيطرية والمهتمين بحقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان في مصر ومعهد بحوث المصل واللقاح واساتذة الجامعات والمعاهد البحثية. د.الحسيني محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.

اضاف عوض ان فعاليات الاحتفالية تبدأ بداية من يوم الجمعة الموافق ٩/٢٥ بمستشفي الحيوانات الأليفة بالعباسية باجراء عمليات جراحية لتعقيم الكلاب الضالة للحد من تكاثرها وايضا اعطاء لقاح مرض السعار واطلاقها مره اخري وهذه من ضمن الاستيراتيجيه الدولية للسيطرة فى مصر على السعار ٢٠٣٠ والمعده من المنظمات الدوليه OIE ,WHO,FAO وذلك لتطبيق المنهج العلمي السليم في اعمال للسيطره علي مرض السعار.

يذكر ان العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.