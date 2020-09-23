15 ألف جنيه للسيدة في الأسبوع.. تفاصيل ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقي

نجحت مباحث الآداب في ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقي في الجيزة مقابل 15 ألف جنيه للسيدة فى الأسبوع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة كافة الإعمال الأخلاقية والمنافية للآداب العامة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة إسبوع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة "أحد الأشخاص ، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته 4 سيدات أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم "4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات- مبلغ مالى".

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واعترف المتهم الأول بقيامه بتسهيل وإستغلال السيدات اللآتى بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل 15 ألف جنيه لمدة أسبوع، مضيفاً بأنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، وبمناقشة باقى المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.