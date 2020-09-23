لتحقيق التنمية المستدامة.. مصر تشارك فى ندوة المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الندوة الدولية التى تنظمها المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO، حول "معالجة أزمة المناخ والبيئة" والتى عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

وأعرب شاكر، بالنيابة عن الحكومة المصرية، وبالأصالة عن نفسه، عن امتنانه العميق موجهًا الشكر ل Liu Zhenya رئيس المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO ، على دعوة مصر للمشاركة فى هذا الحدث الهام مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وأكد شاكر، أن هذا الحدث سيكون فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر والخبرات وزيادة حجم التعاون فى المشروعات، وكذلك مناقشة التغير المناخى الذى ليس فقط بمثابة قضية بيئية وإنما هو تحدى واضح للإقتصاد والصحة والزراعة والطاقة والسلام والأمن.

أشار إلى الظواهر الطبيعية التى تشهدها الأرض مثل موجات الحرارة والفيضانات والحرائق والأوبئة والتى تعد بمثابة تحذير ورسالة واضحة من أجل التحرك السريع للانتقال إلى مستقبل يتميز بانخفاض انبعاثات الكربون كما تم التعهد به في اتفاقية باريس.

وأوضح أن هذه هي الدوافع التي تقودنا إلى التحول فى الطاقة والذي يتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، مضيفا أن التحول العالمي للطاقة ليس مجرد تحول بسيط في قطاع الطاقة وإنما تحول متعدد الأبعاد، يتضمن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعي، والدوافع المؤسسية وأشكال التمويل.

وتتمثل أحد سيناريوهات تحول الطاقة فى التحول لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود داخل كل بلد في جميع أنحاء العالم على المستويات الفنية والاقتصادية والقانونية، وفي هذا الإطار أشار شاكر، أن مصر تعد غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة. الآن ، حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 "، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفت إلى أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك ، تشارك مصر بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية ، مثل الربط الكهربائى مع دول المشرق العربي، والربط مع دول المغرب العربي ، كما تم الإنتهاء من العمل فى مشروع الربط مع السودان، هذا بالإضافة إلى المشروع الجاري للربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للربط بين مصر وقبرص واليونان ، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

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وتابع: بعد الانتهاء من هذه المشروعات ، ستكون مصر مركزًا محوريًا للطاقة ونقطة إلتقاء للربط بين أوروبا وآسيا والدول الأفريقية"، مشيرا الى أن دول العالم تشهد العديد من المبادرات والتعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاء العالم لدعم وتعزيز الطاقة المتجددة وتكاتف الجهود للتصدى للتغيرات المناخية وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستدامة وأمن الطاقة ، مؤكدًا على ضرورة التركيز على الإجراءات ذات الأولوية لقطاعات الطاقة.

وتعد إحدى هذه المبادرات هي مبادرة (GEIDCO) للربط العالمي للطاقة مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه مصر لمشروعات الربط الكهربائى العالمية ، وفي هذا الصدد ، فقد قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا تعزيز الربط مع دول الجوار حتى 2050.

وفى نهاية كلمته أعرب شاكر عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الهام أهدافه المرجوة والتى من بينها الخروج برؤية إقليمية ودولية لتحقيق المزيد من التعاون ومواجهة حواجز سياسات الطاقة المستقبلية لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها مؤكدًا:

• دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

• زيادة المشاركة في المشروعات البحثية لتطوير مكونات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى توطين هذه التقنيات.

• أهمية إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبناء القدرات.

في نهاية كلمته أعرب الوزير عن تقديره لمنظمة (GEIDCO) ، معربًا عن ثقته أن هذا التجمع سيكون بمثابة تمهيد الطريق لخلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكافة الدول معربا عن تطلعه لزيادة لفرص التعاون.