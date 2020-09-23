لليوم الثاني على التوالي.. القومي لحقوق الإنسان في محافظة السويس

بدأ صباح اليوم الاربعاء، اليوم الثاني للورشة التدريبية التي تهدف لتدريب كوادر ديوان عام محافظة السويس والأحياء التابعة لها وذلك في إطار تفعيل استراتيجية عمل المجلس في دعم و رفع قدرات كوادر الاجهزة التنفيذية بما يؤدي الي مساهمة تلك الاجهزة في نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وكان اليوم الاول قد تناول عدة موضوعات تتمحور حول المفاهيم والمصطلحات الاساسية لحقوق الإنسان مع التركيز على دور المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعرض مبادئ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و كيفية تفعيل دور لجان ووحدات حقوق الانسان بالمحافظة .
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