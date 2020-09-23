الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى ال٩٠ لليوم الوطني السعودي.
ويشيد الإمام الأكبر بالدور الريادي للسعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرا العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر والمملكة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
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