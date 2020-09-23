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استمرار المرحلة الثانية لتدريبات مودة للأسبوع الثانى

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محمد صابر 2020-09-23 13:12 0 تبليغ

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يستمر المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للأسبوع الثانى على التوالى فى تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج فى مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة بمديريات التضامن.

قالت راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن التدريبات انطلقت من محافظتى الإسماعيلية ودمياط فى 12 سبتمبر الجارى وتستمر حتى  نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التى توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت راندا فارس أن التدريب يستهدف 4 آلاف مكلفة خدمة عامة من خلال 100 تدريب بمديريات التضامن الاجتماعى فى 25 محافظة، يتلقى المتدربين خلالها محتوى مكون من عدة محاور، وهى:

-  الجوانب النفسية والاجتماعية فى العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة.

- الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبى قبل الزواج.

- الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج فى الأديان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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