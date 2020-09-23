عابد: السيسى وضع العالم أمام مسؤولياته فى المعاملة الإنسانية مع اللاجئين

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رؤية مصر الواضحة والصريحة التى فى كلمته أمام الأمم المتحدة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.





وقال عابد، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية فى كيفية المعاملة الإنسانية للاجئين والحفاظ على جميع حقوقهم، مؤكدًا أنه كان واضحًا للغاية كعادته دائمًا عندما قال: "دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدًا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليًا على أرضها وبين شعبها، إذ يتمتعون بكل الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين".

وقال عايد إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بهذه الحقائق بشأن ملف اللاجئين داخل مصر وأنهم أصبحوا وكأنهم مصريين فهم يتمتعون بجميع حقوقهم وبجميع أنواع الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية لأبنائها بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن مصر الدولة العظيمة والرائدة فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان تقوم بمثل هذه الأعمال الانسانية الجليلة فى الوقت التى تقوم فيه بعض الأنظمة الداعمة للإرهاب باستغلال اللاجئين لديها فى الأعمال الإرهابية والإجرامية على أراضى الدول الأخرى.