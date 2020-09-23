الرئيس السيسى يصدر قانونا جديدا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والتنمية المحلية والإسكان، فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، لاستغلال المحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع فى دائرة اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تكون فترة الاستغلال 30 عاما.





ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر فى وقت سابق القرار رقم 553 لسنة 2020، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.

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