جمعة الغضب .. تظاهرات الإخوان مسميات مختلفة والنتيجة صفر

تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استغلال شعار "جمعة الغضب"، من أجل نشر الانفلات الأمنى المخيف، وتدمير كل مقدرات الوطن، وعودة سيطرة البلطجية على الشوارع، وتسليم البلاد للإرهاب والظلام.





وتسعى الجماعة لاستثمار المسميات أو اختراع دعوات فاشلة، منذ نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابى، وآخرها الدعوة الفاشلة "جمعة الغضب" التى تدعو فيها الجماعة إلى الفوضى والتخريب والنزول يوم 25 سبتمبر.

وتنوعت دعوات الجماعة الفاشلة لمحاولة حث المصريين على الخروج إلى الشوارع وتخريب وطنهم، ففى 22 يناير 2014، وفى 25 يناير 2015، تزاما مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، ظهرت أخرى دعوة من جماعة الإخوان الإرهابية، لكن النهاية دائما تبوء بالفشل.

ولم تتوقف الجماعة على استغلال 25 يناير فقط، بل حاولت فى ذكرى سقوطهم من حكم مصر، 30 يونيو استغلال الأمر بدعوات متفرقة للتظاهر، تزامنا مع الثورة التى أطاحت بنظامهم الإرهابى، ولكنها فشلت أيضاً ككل الدعوات السابقة، وفى كل مرة تتنوع المسميات ما بين "عصيان مدنى" و"ثورة الغضب" وغيرها الكثير من الدعوات الفاشلة.

الحلل والأوانى

وصل الأمر بأفراد الجماعة اليائسين إلى حد المطالبة بالتظاهر تحت مسمى "الحلل والأوانى المنزلية"، وجاءت على لسان الإعلامى التابع للجماعة الإرهابية معتز مطر، فى 12 سبتمبر 2018، ما أثار سخرية المصريين على هذه المسميات.

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دعوة مطر جاءت عبر برنامجه الذى يقدمه على قناة الشرق الإخوانية، التى تُبث من تركيا، حرض فيها أنصار الإخوان على التظاهر من داخل المنازل عبر الحلل، فى دعوة وصفها محللون حينها بأنها "تكشف مدى الإفلاس والهذيان التى وصلت لها الجماعة".

محمد على

وفى النهاية بعد فشل مستمر، حاول الإخوان استخدام وجه آخر للقيام بدورهم، فلجأت إلى المقاول الفاشل الهارب محمد على.

المقاول الهارب أطلق عدة دعوات فاشلة، آخر مطالبته التظاهر فى 20 سبتمبر الجارى، ما قابله المصريون برفض واضح، وجلب عليه وعلى جماعة الإخوان سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.