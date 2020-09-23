سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بمصر : سعيد لإعادة التعرف على أم الدنيا

وقال برجر: "يشرفنى أن أكون سفيرًا للاتحاد الأوروبى لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتى القلبية واحترامى العميق للمصريين. الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية فى العديد من المجالات.. فالاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبى المباشر الأول.. كما نعمل معًا بشأن القضايا العالمية التى تواجه الاتحاد الأوروبى ومصر، مثل الوباء الحالى".

وأضاف: "أنا وزوجتى ماريلينا سعداء للغاية لإعادة التعرف على هذا البلد الرائع وشعبه.. إننى أتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا المصريين فى الحكومة والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين، وسأعمل مع شركائنا وأصدقائنا فى جامعة الدول العربية على تعميق تعاوننا فى مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وعمل عمل كريستيان برجر قبل قدومه إلى مصر سفيرًا ورئيسًا لوفد الاتحاد الأوروبى إلى تركيا فى الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرًا فى تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل، ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلاً للاتحاد الأوروبى ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القدس.

وشغل فى الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية.. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبى لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)، إذ عمل بشكل رئيسى على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

انضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية فى عام 1997.. ففى البداية كان مسؤولاً عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارًا سياسيًا لقضايا الشرق الأوسط، وعمل فى مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة فى سوريا (يوندوف)، وغزة والقدس (أونروا).