سفير السعودية: العلاقات بين القاهرة والرياض تشهد طفرة غير مسبوقة

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، إذ هنأ السفير السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد والشعب السعودى بهذه المناسبة.
وقال نقلى، فى كلمته بهذه المناسبة: "فى ذكرى توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمدا رسول الله" على يد جلالة الملك المؤسس عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود، لا يفوتنى أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تناميًا مطردًا وتطورًا ملموسًا وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسى".
ودعا السفير المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الغالية أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها، وأن يديم الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن يحفظهم.
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