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صور .. قرد «بيتمشى» فى شوارع قنا

0 نشر
محمد إسماعيل 2020-09-23 12:49 0 تبليغ

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ورصد المواطنون القرد وقاموا تصويره من أكثر من شخص وهو يتنقل على الأسوار والأشجار.

ومن جانبه، أكد إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى فى قنا، إن المديرية لم تتلق بلاغات من الوحدة المحلية لمركز أبو تشت بظهور قرود فى قرية العمرة، وأن ما تم رصده هو قرد "نسناس" تم تصويره فى إحدى المناطق.

وأوضح أن الواقعة تتمثل فى تربية أحد الأشخاص للقرد فى منزله، لكن يبدو أنه هرب من صاحبه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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