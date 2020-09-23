صور .. قرد «بيتمشى» فى شوارع قنا

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ورصد المواطنون القرد وقاموا تصويره من أكثر من شخص وهو يتنقل على الأسوار والأشجار.
ومن جانبه، أكد إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى فى قنا، إن المديرية لم تتلق بلاغات من الوحدة المحلية لمركز أبو تشت بظهور قرود فى قرية العمرة، وأن ما تم رصده هو قرد "نسناس" تم تصويره فى إحدى المناطق.
وأوضح أن الواقعة تتمثل فى تربية أحد الأشخاص للقرد فى منزله، لكن يبدو أنه هرب من صاحبه.
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