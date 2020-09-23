السيسى يصدر قانونا جديدا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، في شأن استغلال المحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي أن تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاماً. نشر القانون في الجريدة الرسمية. Advertisements

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