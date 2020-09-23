شركات السياحة تعلن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن مستحقات الشركات السياحية لدى وكلائها فى السعودية ، تم تسديد بعضها لدي شركات وأخرى تنتظر ، نتيجة مشكلات متعلقة بالجانب السعودي . إدارةلدى

أكد الغمري لـ"دوت الخليج " أن ، الشركات السياحية ستحصل على مستحقاتها ، عاجلا أم أجلا ، والوكلاء السعوديين ملتزمين فى ذلك الجزء ، مشيرا الى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالبنوك مع الوكلاء .

أشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق ، الى سماح السعودية بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، فهو منطبق على الداخل ، ضاربا المثل بالحج الموسم الماضي ، بانه مقتصر على السعوديين.

أستكمل قائلا : لا علاقة بعودة تسيير رحلات العمرة ، للمصريين فهو مقتصر على السعوديين ، لافتا الى أن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين سيكون مرهونا بوجود لقاح لفيروس كورونا ، و نقص أعداد الإصابات مؤكدا انهما الفيصل فى عودة حركة رحلات العمرة للمصريين .