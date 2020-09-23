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شركات السياحة تعلن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين

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قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن مستحقات الشركات السياحية لدى وكلائها فى ، تم تسديد بعضها لدي شركات وأخرى تنتظر ، نتيجة مشكلات متعلقة بالجانب السعودي .
أكد الغمري لـ"دوت الخليج " أن ، الشركات السياحية ستحصل على مستحقاتها ، عاجلا أم أجلا ، والوكلاء السعوديين ملتزمين فى ذلك الجزء ، مشيرا الى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالبنوك مع الوكلاء .
أشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق ، الى سماح السعودية بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، فهو منطبق على الداخل ، ضاربا المثل بالحج الموسم الماضي ، بانه مقتصر على السعوديين.

أستكمل قائلا : لا علاقة بعودة تسيير رحلات العمرة ، للمصريين فهو مقتصر على السعوديين ، لافتا الى أن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين سيكون مرهونا بوجود لقاح لفيروس ، و نقص أعداد الإصابات مؤكدا انهما الفيصل فى عودة حركة رحلات العمرة للمصريين .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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