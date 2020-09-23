شركات السياحة تعلن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين

أستكمل قائلا : لا علاقة بعودة تسيير رحلات العمرة ، للمصريين فهو مقتصر على السعوديين ، لافتا الى أن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين سيكون مرهونا بوجود لقاح لفيروس كورونا ، و نقص أعداد الإصابات مؤكدا انهما الفيصل فى عودة حركة رحلات العمرة للمصريين .
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