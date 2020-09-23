نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الشعب الجمهوري يشيد بكلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد حزب الشعب الجمهوري بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس.

وقال الحزب في بيان له اليوم إن كلمة الرئيس جاءت موجزة مكثفة، وأكدت على موقف مصر تجاه عدد من القضايا الدولية التي لها تأثير مباشر على الشعب المصري ومستقبله.

وجدد الحزب دعمه للسيد الرئيس والدولة المصرية في موقفها تجاه القضية الليبية، التي تحدث عنها الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة، قائلًا إن مصر لازالت متمسكة بمسار التسوية السياسية، ولن تحيد عن هذا الموقف أبدًا، موضحًا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة.

وأكد الحزب على أن كلمة الرئيس فيما يخص سد النهضة الأثيوبي، سيكون لها أثر كبير في نقل الصورة الكاملة للمفاوضات التي خاضتها مصر على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء السودانيين والأثيوبيين للمجتمع الدولي، ولا سيما أن الرئيس أكد في كلمته على أن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.

وأشاد الحزب بحديث الرئيس عن القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن مصر لن تتراجع عن اهتمامها بفلسطين التي مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقي دول المنطقة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".