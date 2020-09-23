نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية تمول 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في طب عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الاستاذ الدكتور اشرف عمر عميد كلية طب جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور هبه سعيد وكيل كلية طب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، السفير كريم امين (الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ).

وذلك بهدف توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل واشراف وتنفيذ الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ل 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في كلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك فى إطار مبادرة ادرس فى مصر، وفى ضوء توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ظل خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين ونظرا لقيام مصر بدورها الريادي في دعم الطلاب الأفارقة الدارسين بها مرحبا بالطلاب الأفارقة من خلال مبادرة ادرس فى مصر.

