ننشر خطاب مجلس الوزراء إلى وزير المالية بشأن القيمة المضافة للمحامين

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وعنون مجلس الوزراء الخطاب المرسل لوزير المالية بـ «هام وعاجل»، كما نص على: صورة مبلغة للسيد الأستاذ رجائي عطية – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة».
يشار إلى أن النقيب العام كشف عن الخطاب ظهر أمس الثلاثاء، أثناء كلمته إلى الجمعية العمومية عبر بث مباشر من خلال صفحة موقع النقابة على فيسبوك، أذيع من مكتبه بالنقابة العامة بشارع رمسيس.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيد الدكتور محمد معيط
وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المؤرخ 1492020 بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.
يرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
المستشار شريف الشاذلي
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