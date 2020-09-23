صور .. وزير الرياضة: لجنة لإدارة لعبة كرة القدم من ذوى الهمم الفترة المقبلة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، ممثلى فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين من ذوى القدرات والهمم، لبحث متطلباتهم ورغباتهم بشأن إقامة منافسات محلية فى كرة القدم والمشاركة فى البطولات القارية والدولية.





ووعد وزير الشباب والرياضة ممثلى فريق المعجزات على التنسيق مع اللجنة البارالمبية لتشكيل لجنة لكرة القدم لذوى القدرات والهمم "كرة القدم للمبتورين" بحيث تدير اللعبة وتطرح الخطة الكاملة لنشرها، وما ستتضمنها من مسابقات محلية، بالإضافة إلى المتابعة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن إمكانية إشهار اتحاد نوعى للعبة، وكذا الإفادة بآليات المشاركة فى المنافسات الدولية.



وكشف الدكتور أشرف صبحى عن دعمه للعبة كرة القدم لذوى القدرات والهمم كمتنفس رياضى للاعبيها، والعمل على توفير متطلباتهم وإتاحة المنشآت الشبابية والرياضية أمامهم لممارستها، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من كل الإجراءات الواجبة لظهور اللعبة بشكل رسمى على الساحة الرياضية.



وأكد وزير الشباب والرياضة الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وإتاحة مشروعات وبرامج الوزارة أمامهم للمشاركة بها إيماناً بقدراتهم ومهاراتهم المتميزة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى الإصرار والتحدى الذى يتحلى به أبطال مصر البارالمبيين فى مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل الدولية، وسيكون لاعبو كرة القدم الذين يلعبونها برجل واحدة من ذوى القدرات والهمم امتداداً لتلك الإنجازات.



حضر اللقاء من فريق المعجزات المدرب سيف محمد محمود، وعبد الله مصطفى، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومعاون الوزير أحمد جمعة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية.