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وزير خارجية كوت ديفوار يبحث مع سفير مصر سبل تعزيز علاقات التعاون

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هايدى الدسوقى 2020-09-23 13:58 0 تبليغ

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وأكد بدورى، خلال اللقاء، اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع كوت ديفوار، خصوصًا فى المجال التجارى والاقتصادى ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية.

من جانبه، نقل تقدير كوليبالى الرئيس الحسن واتارا وشعب كوت ديفوار لمبادرة الرئيس السيسى بسرعة إرسال مساعدات طبية إلى كوت ديفوار لدعم جهود مكافحة جائحة "".

وأشار إلى الزيارة التاريخية التى قام بها السيد الرئيس إلى أبيدجان فى أبريل 2019، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصرى، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، خصوصًا فيما يتعلق بالدور المصرى فى مجال التنمية فى كوت ديفوار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، إذ أشار وزير خارجية كوت ديفوار إلى مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها فى إحلال السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا تقارب مواقف الدولتيّن فى عدد من الملفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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