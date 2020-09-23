وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريح له اليوم أن رئيس المخابرات العامة عباس كامل حضر اللقاء. وأوضح بسام راضى أن الرئيس اطلع خلال اللقاء على التطورات فى ليبيا وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميدانى من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى يستقبل رئيس البرلمان الليبى وخليفة حفتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.