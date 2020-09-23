صلاح حسب الله: كلمة السيسى أمام الأمم المتحدة تاريخية وتضمنت رسائل حاسمة

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الأمم المتحدة بالتاريخية، مؤكدًا أنها تضمنت رسائل حاسمة وواضحة لكل من يهمهم الأمر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.





وطالب حسب الله، فى بيان له اليوم الأربعاء، بتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع آلية لإلزام الدول بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب، مشيدًا بتأكيد الرئيس بأنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.

وقال إن الرئيس السيسى كان واضحًا عندما أعرب عن أسفه لاستمرار المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خصوصا إلى ليبيا وسوريا.

وأشاد برؤية الرئيس السيسى للوضع فى ليبيا وقوله إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى، وأن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها وإشارته الواضحة والحاسمة إلى ما سبق وأعلنته مصر بأن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى وسلامة شـعبها.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله المجتمع الدولى الأخذ برؤية الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية وتأكيده على دور المجتمع الدولى نحو تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

وأشاد الدكتور صلاح حسب بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن موضوع سد النهضة وقوله بالنص: "أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين" وتأكيده أن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.