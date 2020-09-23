قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 556 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ويشمل التشكيل الجديد المهندس سيد فاروق رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس أحمد العصار نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس إمام عفيفى، والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة، ويضم المجلس فى عضويته الدكتور محمد أنسى البشوتى والمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفى والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك والأستاذ محمد الأتربى والمهندس خالد عباس والأستاذ هشام عكاشة.

وأعرب المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما المتواصل للشركة.



وعلى جانب آخر، توجه المهندس سيد فاروق، والذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة بالشركة بالشكر والتقدير للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة السابق على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة وخصوصا خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2013، تلك الفترة التى شهدت الشركة خلالها زيادة فى حجم الأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، وتعهد فاروق بمواصلة مسيرة شركة المقاولون العرب لتظل ذراع الدولة فى مجال صناعة البناء والتشييد.