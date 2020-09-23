وزير خارجية كوت ديفوار يستقبل سفير مصر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون

التقى الدكتور وائل بدوي سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، "Ally Coulibaly" وزير خارجية كوت ديفوار، حيث هنأه على توليه منصبه كوزير خارجية مؤخرًا.

وأكد " بدوي" على اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع كوت ديفوار، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية.

من جانبه، نقل الوزير "Coulibaly" تقدير الرئيس "الحسن واتارا" وشعب كوت ديفوار لمبادرة الرئيس السيسي، بسرعة إرسال مساعدات طبية إلى كوت ديفوار لدعم جهود مكافحة جائحة "كورونا".

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس إلى أبيدجان في أبريل ٢٠١٩، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، وخاصةً فيما يتعلق بالدور المصري في مجال التنمية في كوت ديفوار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أشار وزير خارجية كوت ديفوار إلى مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا على تقارب مواقف الدولتيّن في عدد من الملفات.