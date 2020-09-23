الزراعة: ضبط 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر أغسطس

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات

وجاء في التقرير انه تم ضبط عدد 10855.8 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها ما يوازي حوالى 52 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الإتجار في المبيدات على 1411 محل منها 934 محل مرخص، 349 محل غير مرخص، 128 محل تحت الترخيص وتحرير عدد 82 محضر للعرض على النيابة العامة

واضاف عبدالمجيد انه تم ترشيح عدد 80 فرد من قبل مديريات الزراعة يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي للرقابة كمرحلة أولي في كل محافظة من محافظات مصر المختلفة.

وتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبي تطبيقي علي كل ما يتعلق بأعمال الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتي 16/8/2020 وذلك علي ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة في مصر صادر عن لجنة مبيدات الافات

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بأن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة علي المبيدات وإعداد التقرير الشهري عن ما تم انجازه في كل مديرية.