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وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الأردنية للمُشاركة في اجتماع وزاري رُباعي بشأن القضية الفلسطينية

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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري،  اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.

وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الاجتماع الوزاري الرباعي سوف يُركزعلى تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية.

فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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