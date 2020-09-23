التفاصيل الكاملة لأول قيد صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح طلعت مصطفى

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على قيد أول صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المصرية، وهي صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل، والتي أصدرتها شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بقيمة ملياري جنيه، لصالح إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.

ومن المقرر أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك، عقب خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم، لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى العقارية باعتبارها الشركة المستفيدة

وتم طرح الصكوك طرحًا خاصًا لأجل 57 شهرا، تبدأ اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2024، بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، تتوزع على 20 مليون صك إجارة بقيمة إسمية 100 جنيه للصك الواحد.

وياتى ذلك مقابل بيع المركز التجارى المملوك للشركة بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى بمول مدينتي المفتوح، وهو الأصل محل التصكيك، لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، وهي شركة التصكيك.

ومن المقرر أن توجه مجموعة طلعت مصطفى القابضة حصيلة استخدام صكوك الاجارة إلى تمويل انتهاء أعمال تطوير وإنشاء مول مدينتى الفتوح مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية لما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

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وطرحت الصكوك، بنسبة 100 % للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية لهذه الشريحة +”ِA” صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 11 مارس 2020، وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتبار من تاريخ الإصدار.

وفقًا لما ذكرته مذكرة المعلومات، فإن الصكوك ذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة، وفقا لأخر مزاد أذون خزانة بأجل 182 يوم معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافًا إليه هامش سنوي يبلغ 1.25%، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة أجل 182 يوما، كل ستة أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

كما وافقت اللجنة، على أن يتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الاجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة الاحد الموافق 27 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر ان مول مدينتي المفتوح مركزا تجاريا متطورًا، وبتصميم فريد من نوعه يضم عدد كبير من الماركات العالمية، ويتمتع بموقع متميز فى مشروع مدينتى المملوك للمجموعة بما يتوافق مع استراتيجيتها المعلنة فى زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدورى المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية الضخمة والنمو الملحوظ فى مشروعاتها، فضلا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذو جودة عالية تضاهى مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطنى هذه المشروعات وما حولها.