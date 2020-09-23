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الأزهر ينعى المحدّث الشامي نور الدين عتر

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره العلامة المحدِّث الدكتور نور الدين عِتْر الحلبي الأزهري، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق، الذي وافته المنية اليوم عن عمرٍ ناهز 83 عامًا.

وأكد الأزهر أن الشيخ نور الدين عتر كان صاحب مسيرة عامرة ومدرسة فريدة في علوم الحديث تحقيقًا وتأليفًا وتدريسًا، وكان ترتيبه الأول على دفعته بجامعة الأزهر وكان موضع نظر أساتذته الأجلاء من شيوخ الأزهر وعلمائه وطلابه؛ لما رأوه من نبوغ وإخلاص للعلم والدين في شخصيته، فحاز الدكتوراه من الأزهر وسخر حياته لخدمة الحديث الشريف وعلومه، وأثرى المكتبة العلمية بأكثر من خمسين مؤلفًا.

والأزهر إذ ينعى العلّامة الشامي نور الدين عتر؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وذويه ومحبيه وكل علماء الأزهر وباحثيه وطلابه، ويسأل الله أن يتقبل الشيخ الراحل في الصالحين ويسكنه فسيح جناته و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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