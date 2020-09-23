بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة، الدكتور عمرو الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، م.مجد الدين المنزلاوي عضو م.الادارة ورئيس لجنة الصناعة، م.علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد، د. نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة، د.احمد شلبي عضو الجمعية، م.اسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة، م.علاء دياب-رئيس لجنة الزراعة،ا. ا.محمد يوسف المدير التنفيذي، ا. رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية، ا.حمدي عزام نائب رئيس مجلس اداره بنك التنمية الصناعية، ا.نجلاء محمد رئيس قطاع العلاقات العامه والاتصال المؤسسي وا.ابراهيم تايب. مسئول قطاع المشروعات.

واكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان البحث العلمي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي يرتكز عليه جسد المجتمعات المتطورة، وهو ميدان خصب ودعامة أساسية لإقتصاد الدول وتطورها، مشيرا انه بالبحث العلمي تتحقق رفاهية الشعوب وتحفظ مكانتها بين الدول المتقدمة، مما يساعد في نهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا،حيث اثبتت التجارب العالمية أن توظيف البحوث والدراسات العلمية وخاصة التي يتقدم بها الباحثون لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الابتكار والتطوير وتقديم حلول عملية وتطبيقية تمثل افضل ركيزة للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف ان الهدف الاساسي من هذا البروتوكول هو ربط القطاع الاكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية علي مستوي العديد من القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في ايجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، الي جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال.

وأوضح المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة التشييد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للمشاركة بخبراته وطاقاته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولةمع تعميق دوره في خطة التنمية الاجتماعية، كما تساهم الجمعية من خلال اللجان التخصصية بها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمجتمع الأعمال بما يخدم الأنشطة الاقتصادية التى يعملون بها؛ ومن ثم تأتي مبادرات ومساهمات رجال الاعمال والقطاع الخاص لرعاية وتمويل البحوث في الجامعات، مؤكدا ان رعاية البحوث العلمية رسالة وطنية.

وذكر استاذ ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية، مؤكدا أن التعاون بين البنك وجامعة عين شمس خطوة جيدة سوف تأنى بثمار جيدة، واشار الى عرض كل قطاع من قطاعات البنك خدماته التى يمكن أن يدعم البنك الجامعة بها، واوضح ان بنك التنمية الصناعية يهدف بشكل اساسي الي دعم الشباب وافكارهم حيث انهم بناة المستقبل، ويعتبر البنك رائدا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة في المقام الأول والتى تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين.

