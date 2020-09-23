نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة بمثابة خريطة طريق لحل مشكلات العالم في المقال التالي
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خريطة طريق واقعية لكيفية حل المشكلات الراهنة في العالم سواء إصلاح المنظومة الدولية أو مواجهة مختلف الصراعات المثارة حاليًا، موضحا أن الرئيس ركز عدة محاور حول السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتطرق إلى المشكلات والتحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وكيفية معالجتها والتصدي لها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي حرص على استعراض التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والنتائج الإيجابية التي حققتها بالإضافة إلى شرح لأهم ما تحقق في مجال حقوق الإنسان وكيف كان الدستور المصري وتعديلاته سباقًا في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر ما زالت تقدم المزيد من الحلول والمقترحات السياسية، التي تجنح للسلم في حل القضية الليبية، وأن الرئيس لم يدخر أي جهدا في التواصل مع كافة أطراف النزاع في القضية الليبية لإيجاد حلول وتنفيذ ما جاء بالمقترحات التي وضعها "إعلان القاهرة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة بمثابة خريطة طريق لحل مشكلات العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.